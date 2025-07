Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra visita aquesta tarda (18.00 hores) la pista de l’UCAM Múrcia amb l’objectiu de deixar endarrere la mala ratxa de tres derrotes de manera consecutiva. Fer-ho, però, no serà gens fàcil, perquè l’equip murcià és dels més durs de la competició, amb un alt nivell físic que s’acosta a la violència en alguns moments, i que no deixa jugar mai gens còmodes els rivals. I encara menys a casa i si s’ha de refer d’una patacada com l’eliminació europea de dimecres que va deixar ben tocat un equip que l’any passat va ser a la Final Four de la Lliga de Campions i que va ser subcampió de l’ACB. Tots aquests ingredients no fan cridar gaire a l’optimisme, però el tècnic tricolor, Joan Plaza, té clar que “hem d’anar orgullosos del que som, capaços de donar el nostre cent per cent i plantejar un partit valent sabent que ells tenen molt poder físic i tindran l’empenta de la seva gent”, a més d’agregar que “necessitem ser molt solidaris defensivament, ser molt forts en el rebot defensiu i no deixar-los que tinguin segones oportunitats”.

L’UCAM va imposar-se al Pavelló Toni Martí a la primera volta.Fernando Galindo

Tirant la vista enrere tot i ser del parer que “el que has fet en el passat no et serveix”, el tècnic va considerar que “el balanç del darrer partit és més positiu que negatiu. Jugant equilibrat tenim molts punts a les mans, som conscients d’això, però també que som una de les pitjors defenses de la competició”, a més de cloure que “l’equip demostra que té força per tornar als partits, però hem d’evitar encaixar aquests parcials en contra”. Des del vestidor, un dels jugadors veterans, Rafa Luz, va assenyalar que “hem tornat a tenir una petita davallada, però sabem quin és el camí que hem de tornar a seguir”, a més d’afegir que “la confiança en el joc ha de sortir des de la defensa, per llavors sentir-nos còmodes en atac, no a la inversa”.

Plaza tindrà la baixa de Nacho Llovet, “que no ha pogut entrenar cap dia aquestes dues setmanes”, segons el tècnic.