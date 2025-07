Vicky Jiménez passa a quarts de final a Turquia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez va passar als quarts de final del torneig WTA 125 d’Antalya, a Turquia, després d’imposar-se en tres mànegues a l’austríaca Sinja Kraus per 0 a 6, 6 a 0 i 6 a 7. En un duel de moments, la del Principat va arrencar de la millor manera possible apuntant-se la primera mànega en blanc davant de la 163a del món (Jiménez és la 151a). Però l’alegria va semblar durar ben poc, ja que Kraus va respondre amb la mateixa moneda i va endur-se el segon set en blanc. La mànega definitiva va estar marcada per la igualtat, amb dos trencaments de servei a cada banda, i Jiménez se la va endur a la mort sobtada per 4 a 7. La tennista del Principat s’enfrontarà avui a l’espanyola Jessica Bouzas, 58a del món.