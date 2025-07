Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Gina del Rio ha tancat un any de somni en la seva estrena en categoria sènior fent història amb la desena posició al Mundial d’esquí de fons de Trondheim, a Noruega, especialment amb la quarta plaça assolida a l’esprint de la Copa del Món de Tallinn, a Estònia, millor resultat nacional en aquesta disciplina al circuit mundial. Però tot i aquestes excel·lents fites, la fondista té ben clar el camí i no vol fer volar coloms, per exemple, amb els Jocs Olímpics d’hivern de l’any vinent a Milà i Cortina d’Ampezzo, on té ben clar que “m’agradaria ser-hi”, però també que “no veig com un objectiu realista fer medalla”. De fet, admet que “no m’esperava aquests resultats i estic supercontenta”, i no tan sols ellà, perquè el tècnic Marc Puigsubirà també confessava en un acte a la seu de Creand que “tothom està al·lucinant força perquè no és normal veure corredores de primer any sènior fent aquests resultats a la Copa del Món”. I, tot i això, Del Rio té clar que “toquem de peus a terra i el més important ara és consolidar-se i intentar repetir aquests resultats, perquè fer-ho un cop està bé, però és important ser a davant sempre, i ens queda feina per fer i toquem de peus a terra”.

Pensant en el futur, i més enllà de la il·lusió dels Jocs, Del Rio fixa la vista la temporada vinent en “el Mundial sub 23 i la Copa del Món”, uns objectius que referma Puigsubirà, que assenyala que “l’objectiu és ser més regular a la Copa del Món i intentar seguir el ritme del circuit, i al Mundial sub 23 potser repetir la medalla, però aquests Jocs Olímpics encara no són els seus i hi ha d’anar a viure l’experiència. Els seus seran els següents, el 2030”. A més, l’esquiadora és consicent d’on té els “molts” punts de millora, especialment “pel que fa a l’estratègia, on em falta una mica” a més del fet de “poder fer distàncies cada vegada més llargues”. Perquè tot i que els resultats han arribat sobretot en l’esprint, Del Rio té clar que “no m’agradaria centrar-me només en això, també vull fer-ho en la distància, tot i que és cert que m’hi he adaptat millor perquè la distància requereix bagatge de quilòmetres que encara no tinc”.