Joan Verdú va tancar dimecres una temporada agredolça, en què ha demostrat que pot tornar a estar entre els millors, però on no ha acabat de rematar per igualar els resultats del curs anterior, en què va sumar dos podis, ni tampoc va poder assolir l’esperada victòria a la Copa del Món que s’havia marcat com a objectiu per a la campanya 2024-2025 al circuit mundial. La realitat, amb números a la mà, és que l’esquiador ha fet pitjors resultats que la temporada passada (almenys sobre el paper), però a la vegada ha quedat demostrat que pot estar entre els millors del món en gegant, com ratifica la tercera posició de la primera mànega a Kranjska Gora, o el quart lloc de l’altre dia a la primera baixada a les finals de Sun Valley, en tots dos casos sortint amb un dorsal alt. De fet, els números evidencien que Andorra mai havia tingut un esquiador d’aquest nivell, ja que Verdú és l’únic a la història del país a entrar al Top 10 al circuit mundial en esquí alpí (en altres disciplines ho han fet Lluís Marín, Irineu Esteve o, recentment, Gina del Rio), després d’aconseguir-ho en vuit ocasions.

Comparativa de la classificació de Joan Verdú en les últimes temporades

La principal pega aquesta temporada de l’esquiador ha estat la falta de regularitat, ja que ha quedat fora de competició en tres curses, una més que l’any passat, fet que demostra que l’esquiador ha arriscat el màxim possible a la recerca dels millors resultats, però s’ha acabat veient condemnat per algunes errades. De fet, després de quedar fora dimecres a la segona mànega a Sun Valley admetia que “no m’agrada conformar-me i sé que tinc el nivell i l’esquí per anar a buscar coses molt grans, així que no em penedeixo d’haver sortit a tope”.

Quatre Top 10

Verdú ha completat enguany quatre curses dintre del Top 10, igual que ja havia fet l’any passat, amb la diferència que en dues d’aquestes ocasions l’any passat va pujar al podi, mentre que enguany no ho ha pogut repetir. A més del segon lloc a Saalbach i el tercer a Val-d’Isère, Verdú també va ser cinquè a Alta Badia (és el tercer millor resultat de la seva carrera) i setè a Schladming. Enguany, la millor cursa ha estat el sisè lloc a Schladming i també ha acabat entre els deu primers a Val-d’Isère (setè), Adelboden (vuitè) i Kranjska Gora (novè). A més, ha quedat fora de combat en tres curses de la Copa del Món i també a la del Mundial, quan l’any passat no va completar dos dels gegants del circuit mundial, a Alta Badia i a Bansko. La temporada anterior tampoc va poder disputar tres proves per lesió, la de Palisades Tahoe, on no va poder sortir a la segona mànega després de ser 22è a la primera, i les dues curses d’Aspen. A més, la inaugural a Solden es va suspendre després de la primera mànega pel vent.

Amb aquests resultats d’enguany, Verdú tanca la Copa del Món amb la segona millor general des que disputa el circuit sencer. El 2023 va estrenar-se amb un 19è lloc amb 100 punts, l’any passat va sumar-ne 221 i va ser desè, mentre que enguany s’ha hagut de conformar amb la 18a plaça i 153 punts.