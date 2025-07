Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció sub 19 de futbol sala va perdre per 4 a 1 davant de Letònia a la segona jornada de la ronda principal del Preeuropeu. Els tricolors van arribar al descans 2 a 0 i no van poder capgirar el marcador a la segona meitat. José Gabriel Angulo va fer el gol de la sub 19.