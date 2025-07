Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra visita aquest vespre la Reial Unió d’Irun amb l’objectiu de sumar tres punts que el mantinguin en zona de play-off i previsiblement pujar alguna posició a la taula classificatòria. I és que els de Beto Company són els encarregats d’encetar la 30a jornada del campionat amb el duel davant del combinat basc, i buscaran un triomf que també serveixi per pressionar la resta de rivals en un cap de setmana amb enfrontaments directes entre els equips de la part alta, amb els duels entre Ponferradina i Nàstic (segon i tercer) i Reial Societat B i Barakaldo (quart i sisè) de diumenge, en uns dies que poden esdevenir clau de cara al tram final. La part bona pel duel d’aquesta nit és que el tècnic tricolor, Beto Company, podrà recuperar Josep Cerdà després de perdre’s els últims dos partits. En canvi, Martí Vilà, Alberto Solís i Manel Royo seguiran sent baixa per lesió.

“Serà un partit de màxima dificultat, com tots els de la categoria” Beto Company, Entrenador de l’FC Andorra

Al davant hi haurà una Reial Unió que lluita per la permanència i que, tot i empatar a l’últim partit al camp del líder, només ha sumat quatre dels 18 últims punts en joc, tot el contrari que els tricolors, que venen de pujada les últimes jornades i que han pogut entrar al Top 5 per primer cop en tres mesos. Sobre el duel a Irun, l’entrenador tricolor va destacar que “serà un partit de màxima dificultat, com tots els de la categoria”, i va agregar que “esperem un rival amb les idees clares i amb les estructures defensives també marcades”. Company va destacar que “és una setmana curta per a nosaltres i és el desè dia seguit amb competició o entrenament, i això també desgasta”, i va cloure que “l’equip està en una línia totalment ascendent”.