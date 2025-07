Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha empatat 1-1 davant del Reial Unió d’Irun i no ha aprofitat una oportunitat d’or per situar-se en tercer lloc i posar pressió a la resta de rivals en una jornada amb duels entre rivals directes. Els tricolors han dominat bona part del partit, especialment en una primera meitat en què s’han mostrat molt superiors, però no han estat capaços de materialitzar aquest domini en gols per endur-se els tres punts. Per no tenir sort, els tricolors no n’han tingut ni amb l’arbitratge, ja que el col·legiat no ha vist unes més que possibles mans de José Carlos al minut 87 que haguessin pogut ser penal.

Beto Company ha sortit amb una alineació revolucionària amb un canvi de sistema i una espècie de 3-5-2 o 3-3-4 amb Manu Nieto i Lautaro com a davanters centres i amb Villahermosa a la mitjapunta. Els tricolors han monopolitzat la pilota ja des de l’inici, generant algunes arribades perilloses, com una que ha arribat després d’una jugada d’Almpanis per l’esquerra que Manu Nieto no ha pogut rematar bé. El Reial Unió esperava al darrere i complicava els tricolors en la pressió a la sortida de pilota, i també arribava amb alguna acció aïllada, com un tir d’Iker Bilbao que ha tret la defensa dels del Principat. Els bascos s’han anat trobant un pèl millor a poc a poc, complicant també la circulació de pilota de l'FC Andorra, però ha durat ben poc, ja que liderats per uns grans Villahermosa i Almpanis, els tricolors han fet un pas endavant en cerca del gol, com amb un tir del migcampista català que ha tret el porter. Els de Beto Company han continuat monopolitzant la pilota, tot i que sense acabar de posar en problemes de veritat a Wright, mentre que els locals provaven de sorprendre amb alguna fuetada, com amb un tir de Garrido que ha pogut atrapar Ratti i amb què ha acabat el primer temps.

A la represa la primera ha estat local amb una centrada des de la dreta que no ha pogut rematar Aranzabe quan ho tenia tot per superar a Ratti, tot i que els tricolors han respost amb una acció de Nieto que ha atrapat Wright. Però més clara ha estat l’opció de Sergio Benito, que ha aprofitat una pèrdua tricolor, i s’ha plantat a la frontal de l’àrea amb un tir que ha sortit fregant el travesser. El domini de l’FC Andorra de la primera meitat semblava anar-se diluint, però just llavors Nieto ha tornat a tenir el gol en una acció en què se li ha fet de nit després d’una bona jugada de Juanda per la dreta. Els canvis, especialment l’entrada de Cerdà, han semblat donar un puntet més als tricolors, però no acabaven de tornar a generar ocasions clares per poder avançar-se. I no per falta d’insistència amb la pilota, com en una doble acció de Cerdà al tram final que ha tret la defensa, i on hagués pogut canviar el partit amb unes mans de José Carlos que l’àrbitre no ha vist. Els tricolors han tornat a collar al tram final, però el marcador ja no s’ha tornat a moure.

L’FC Andorra queda cinquè a la classificació, empatat a punts amb el quart classificat, però diumenge podria sortir de la zona de play-off en funció de la resta de marcadors. L’equip rebrà diumenge 6 d’abril al migdia al Tarassona a l’Estadi Nacional.

FITXA TÈCNICA:

REIAL UNIÓ D’IRUN 0: Wright; Santos, Quintana, Olaortua, José Carlos; Iker B., Vidorreta, Dani Garrido, Aranzabe; Sergio Benito, Asier Benito.

FC ANDORRA 0: Ratti; Trigueros, Bomba, Alende; Morán, Molina, Villahermosa, Juanda, Almpanis; Lautaro, Manu Nieto.

CANVIS: Víctor Emil per Asier Benito (26’) i Cayarga per Garrido (70’ –Reial Unió–; Cerdà per Lauti (64’); Luismi per Almpanis (64’); Álvaro Peña per Erik Moran (72’); Álvaro Martín per Juanda (84’) i Morgado per Alende (84’) –FC Andorra–.

GOLS: Sense.

ÀRBITRE: Daniel Pastoriza Iglesias (Galícia).

TARGETES: Grogues a Sergio Santos i Vidorreta –Reial Unió–; Villahermosa, Erik Moran