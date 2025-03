La JAM Extreme acollirà 120 ‘riders’ a Ordino Arcalís

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Ordino Arcalís segueix preparant-se per acollir l’any vinent el primer Campionat del Món de freeride de la FIS i el cap de setmana que ve, concretament diumenge 6 d’abril, acollirà la JAM Extreme FWTJ de tres estrelles, amb la presència de 120 participants de nou països diferents. Es tracta del circuit mundial júnior d’esquí i de surf de neu forapista, que tindrà competidors de les categories sub 14, sub 16 i sub 18. Les nevades dels darrers dies permeten garantir la competició i l’escenari escollit per l’organització serà la Portella del Mig, amb el punt de sortida ubicat a 2.500 metres.