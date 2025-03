Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Gina del Rio ha fet balanç d’una excel·lent temporada que l’ha portat a acabar en quart lloc a l’esprint de la Copa del Món de Tallin, o a sumar una desena plaça en el seu primer Campionat del Món absolut. En un acte a la seu central de Creand, l’esquiadora de fons ha assenyalat que “no m’ho esperava, estic super contenta amb tota la feina feta” a més d’agregar que “estic molt contenta i motivada per seguir treballant de cara al futur”. Tot i aquests excel·lents resultats a la seva primera temporada com a sènior, Del Rio ha destacat que “tenim els peus al terra, ara l’important és consolidar-se en el circuit de la Copa del Món i intentar repetir aquests resultats, però queda molta feina per fer i sempre tenim els peus a terra”. També s’ha referit a aquesta gran temporada el tècnic de la FAE, Marc Puigsubirà, que ha manifestat que “tothom està força al·lucinant, ja que no és molt normal veure a corredores sènior de primer any fer aquests resultats a la Copa del Món i tothom ens felicita”.

Pensant en el futur, Gina del Rio ha explicat que els principals objectius de cara a l’any vinent seran “el Mundial sub 23 o la Copa del Món”, i ha admès que “m’agradaria estar als Jocs Olímpics, però no veig un objectiu realista fer medalla, per exemple”. En el mateix sentit, Puigsubirà ha admès que “l’objectiu ha de ser consolidar-se en el circuit de la Copa del Món i agafar regularitat. Crec que aquests Jocs Olímpics no són els seus, ha d’anar a viure l’experiència i els de la Gina seran els següents”. Per últim, Del Rio ha clos que “no m’agradaria centrar-me més en l’esprint que en la distància, però crec que és on m’he pogut adaptar millor”.