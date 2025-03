99.000 euros per canviar la gespa del Nacional

Publicat per

Els treballs de retirada de la gespa natural de l’Estadi Nacional tindran un cost d’uns 98.961,58 euros, segons el procés de licitació que va encetar l’executiu i va ser publicat ahir al BOPA. El preu estimat del contracte inclou l’IGI i el plec de bases determina que els treballs hauran de començar el 2 de juny i hauran d’estar enllestits en dos mesos. A més del canvi de gespa, l’adjudicatari també haurà de retirar les instal·lacions annexes que hi ha al camp de la Baixada del Molí.

Més enllà de treure la gespa, el contracte també inclou altres instal·lacions, com ara desmuntar la bastida utilitzada per a les retransmissions televisives, retirar la sorra i grava, els tubs de reg i calefacció de l’herba, l’enderroc de les bases de les porteries actuals i fer-ne unes de noves, l’enderroc de les rampes d’accés al terreny de joc des dels vestidors, la neteja i restitució dels canals laterals o la connexió i proves del reg. Un cop aquests treballs estiguin enllestits, s’hauria d’instal·lar la nova gespa artificial, que el Govern ja va adjudicar en el seu moment per 356.911,27 euros a l’empresa Fieldturf Poligras.