Verdú tanca la temporada a les finals de Sun Valley

Joan Verdú afronta avui l’última cursa de la temporada als Estats Units a la cita de les finals de la Copa del Món de Sun Valley. L’andorrà arriba preparat per donar el seu màxim, amb una gran motivació. “Tinc ganes de fer una bona carrera, així que segur que anirem a totes. Estem molt motivats per intentar tancar la temporada de la millor manera i confio molt en mi i en tota la feina que hem fet durant tot l’any”, va assenyalar.

Verdú ha estat entrenant els darrers dies a terres nord-americanes per preparar aquesta cita, encara que han estat jornades certament complicades. “Hem pogut fer uns dies d’entrenament aquí, a Sun Valley. Tot i que les condicions no han estat perfectes, més o menys hem pogut fer algun dia d’entrenament correcte i el que és bo és que ha sigut així per a tots”, va apuntar.

La primera mànega serà a les 16.30 h, en horari andorrà, i la segona mànega serà a les 19.00 h. L’andorrà arriba després de no completar la primera mànega a Hafjell (Noruega) i, actualment, ocupa la 16a posició al rànquing de la Copa del Món de gegant, amb 153 punts.