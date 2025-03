El Laurèdia 3x3 & Fan Five Zone barreja bàsquet i acció cultural a Sant Julià

Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià, la Federació Andorrana de Bàsquet i Five Media organitzen el cap de setmana del 5 i el 6 d’abril el Laurèdia 3x3 & Fan Five Zone, un esdeveniment que combina el bàsquet 3x3 amb activitats populars. Sant Julià acollirà la vuitena jornada de LaLiga 3x3 espanyola, amb presència d’equips d’alt nivell i representació andorrana. Paral·lelament, es faran tornejos populars, espectacles, tallers i exhibicions per dinamitzar la parròquia amb l’objectiu de fomentar l’esport, la convivència i el teixit associatiu local, tot creant una jornada festiva oberta a tothom.

L’esdeveniment “ens ajuda a potenciar mútuament i crear aquestes sinergies i que les persones que ens vinguin a visitar amb motiu d’aquest campionat s’emportin també tot el que fem a la parròquia i vegin el teixit associatiu que tenim”, va apuntar la cònsol menor de Sant Julià, Sofia Cortesao.