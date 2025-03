Koldo Álvarez extreu la part positiva de la derrota

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció va tancar la finestra amb dues derrotes –Letònia i Albània– en els dos primers partits de la fase de classificació del Mundial del 2026. El més recent, disputat a Tirana, va quedar condicionat per l’efectivitat albanesa, però el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va extreure alguna cosa positiva: “El partit es va posar molt de cara per a ells molt d’hora [dos gols de Manaj en 19 minuts] i després tocava patir”. El seleccionador afegeix que “vam fer molt bona feina durant molts minuts i hem de ser més madurs per no encaixar al final. Hem d’intentar aturar-ho perquè no ens porta enlloc i fem molt bona feina durant gairebé 50-60 minuts i en la darrera acció se’n va tot en orris”.