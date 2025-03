Espot es mostra convençut de trobar una solució per a l’Andorra

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar ahir el seu convenciment de poder trobar una solució a l’afer de l’Estadi Nacional i l’FC Andorra per tal que el club segueixi al país la temporada vinent. En una entrevista a la televisió pública espanyola, el dirigent va assenyalar que “estic convençut que el diàleg està obert i estic convençut que trobarem fórmules que ens permetran compatibilitzar aquests usos”, a més d’assenyalar que el que vol l’executiu és que “l’FC Andorra continuï jugant on ha de jugar, que és el seu país, que és Andorra”. De fet, en aquest sentit i qüestionat sobre la possibilitat que Piqué pogués abandonar el projecte i endur-se l’entitat fora del Principat, Espot va afirmar que “no crec que ho faci, la via del diàleg està oberta, hi ha bona relació i estic segur que trobarem una solució que convingui a tothom”.