Plaza demana més fortalesa mental a l’equip

La tercera derrota consecutiva va deixar el MoraBanc amb cert regust agredolç, perquè si ve és cert que l’equip va millorar respecte als duels perduts davant del Breogán i el Barça, no va ser prou per sumar-ne una més al sarró. Part del que va passar diumenge a Tenerife té a veure amb la fortalesa mental de l’equip i en aquest aspecte el tècnic, Joan Plaza, va assenyalar que “hi ha un parcial que encaixem i amb un temps mort, i no ens ho podem permetre”, a més de demanar més als jugadors agregant que “tenim jugadors amb un punt d’experiència perquè puguin refer-se d’això i no busquin solucions individualitzades, sinó jugar més col·lectivament que mai”.