L’FC Andorra no vol ara descavalcar del play-off

En el moment més inesperat, l’FC Andorra va reconquerir la zona de play-off d’ascens, tot i només empatar a casa contra l’Arenteiro. La derrota del Barakaldo contra el Celta Fortuna va fer bo el punt per recuperar la cinquena plaça, una zona noble que l’equip no ocupava des de final de desembre, quan va superar l’Amorebieta a l’Estadi Nacional i sumava 28 punts, empatat amb el Nàstic.

“És cert que l’estat de la gespa condiciona, però hauríem d’haver guanyat el partit igualment”

Dani Villahermosa, Migcampista de l’FC Andorra



El vestidor tricolor celebra haver recuperat el lloc de play-off i encara dona voltes al fet de no poder aconseguir el triomf davant l’Arenteiro. Dani Villahermosa explica que “la pilota no va voler entrar, tot i que sabem que guanyar en aquesta categoria és molt complicat. Vam tenir el partit de cara i ho vam intentar fins al final”. El migcampista tricolor, que ja acumula tres partits consecutius com a titular i jugant els 90 minuts, no vol posar cap excusa per l’estat que presentava la gespa de l’Estadi Nacional i que va condicionar innegablement el joc de l’Andorra i el resultat final. “És cert que condiciona, però no hem de posar cap excusa i hauríem d’haver guanyat el partit igualment, sigui quin sigui l’estat del terreny de joc”, va admetre.