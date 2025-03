Publicat per Redacció Atenes Creat: Actualitzat:

El conjunt sènior de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) va aconseguir, per primera vegada, classificar-se per a dues finals internacionals. Va ser en el marc de l’Aphrodite Cup d’Atenes on van aconseguir dues medalles de plata, tant a l’exercici de cinc cintes com a l’exercici mixt de tres pilotes i dos cèrcols.