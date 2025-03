Publicat per Redacció Encamp Creat: Actualitzat:

L’UndercoverLab CV Encamp va guanyar l’Olot al Complex Esportiu per 3 a 1 (25-14, 25-20, 22-25 i 25-19), una victòria que classifica els de José García per al play-off d’ascens de la fase catalana. El femení, per part seva, que són segones, va repetir triomf i resultat contra les líders, el Mataró (13-25, 25-17,25-18, 25-21).