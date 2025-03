La selecció cau a Albània (3-0)

Publicat per Redacció Tirana Creat: Actualitzat:

La selecció ha sumat la segona derrota seguida al Premundial després de perdre a domicili davant d’Albània per 3-0 en un mal duel dels tricolors, que s’ha decidit ben d’hora, ja que en tot just 19 minuts, el conjunt local ja manava 2-0 al marcador.

El partit, com era d’esperar, ha estat local des del primer moment amb algun primer ensurt. L’empat ha durat ben poc al combinat nacional, perquè tot just es transitava pel vuitè minut, quan Rey Manaj ha rematat de manera excel·lent amb el cap una falta lateral centrada per Asllani des de la dreta. L’ex-jugador d’Inter, Albacete o Barça B va fer el segon poc després aprofitant una assistència de Broja, que va fer una bona jugada individual per la dreta. Andorra amb prou feines passava del mig del camp, tot el contrari que els locals, que buscaven el tercer, tot i que el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.

A la represa, el duel ha continuat amb el mateix guió, amb Albània dominant la pilota i apropant-se cada cop amb més perill a la porteria d’Iker Alvarez de Eulate, tot i que sense acabar de mostrar-se tampoc encertats al davant. Koldo ha mogut la banqueta a la recerca de cames fresques, però els canvis tampoc han permès ni molt més a la selecció fer un pas endavant. De fet, la segona part ha tingut ben poca cosa, com si a tothom ja li anés bé el 2-0 i no fes falta prendre mal, més enllà del debut com a internacional absolut del davanter d’origen francès, Guillaume Lopez, fins que Uzuni, a l’afegit, ha fet el definitiu 3-0.

La selecció tornarà a escena al juny, amb un doble compromís, el dissabte 7 de juny davant d’Anglaterra, amb la seu del partit encara per confirmar, i el dimarts 10 a domicili contra Sèrbia.

FITXA TÈCNICA

ALBÀNIA 3: Strakosha; Balliu, Arlind, Djimsti, Aliji; Asllani, Shehu, Laçi; Broja, Manaj Hoxha.

ANDORRA 0: Iker A.; Biel Borra, Moi San Nicolás, Christian G., Ian, Marc García; Chus Rubio, Rebés, Babot, Cervós; Berto.

CANVIS: Kumbulla per Djimsti (67’); Uzuni per Broja (75’) i Pajaziti per Laçi (75’) –Albània–; Cucu per Berto (62’); Aron Rodrigo per Chus Rubio (62’); Joao Da Silva per Rebés (62’); Max Llovera per Borra (76’) i Guillaume per Cervós (86’) –Andorra–.

GOLS: 1-0, Rey Manaj (9’); 2-0, Rey Manaj (19’); 3-0, Uzuni (92’).

ÀRBITRE: Sebastian Gishamer (Àustria).

TARGETES: Grogues a Pau Babot i Cucu Fernández –Andorra–.

ESTADI: Air Albania Stadium (Tirana), 17.138 espectadors.