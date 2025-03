El MoraBanc planta cara però no evita la nova derrota (96-84)

El MoraBanc Andorra va patir la tercera derrota consecutiva a la Lliga ACB després de perdre per 96-84 davant de La Laguna Tenerife en un duel amb alts i baixos que es va acabar decidint per la mala entrada dels tricolors a l’últim quart, i per la parella de vells rockers que formen Marcelinho Huertas i, especialment, Gio Shermadini, que ahir va fer l’enèsima exhibició contra el seu exequip amb 22 punts i 10 rebots per enfilar-se als 38 crèdits de valoració.

Els de Joan Plaza van tenir molts bons minuts sobre la pista plantant cara a un dels millors equips de la competició que es mostra intractable a casa (només ha perdut un partit, a l’octubre contra el Barça), però el 8-0 inicial del darrer període va ser una llosa massa pesada per als del Principat, que abans ja havien estat capaços de neutralitzar les diferències de nou punts dels canaris, i fins i tot capgirar el marcador just abans del descans.

Cert és que tot va poder canviar a l’inici de l’últim quart en una jugada i una decisió arbitral d’aquelles que no van ser definitiva com a mínim pel que fa al marcador, però que sí que va semblar deixat tocats, i posteriorment enfonsats, els tricolors. Perquè el MoraBanc va arrencar el darrer període amb una molt bona defensa, i amb una espectacular jugada d’Evans que l’àrbitre va xiular com a 2+1 i que posava els de Joan Plaza un amunt (70-71) i amb un tir lliure. Però la tripleta arbitral va anar al monitor a consultar l’Instant Replay a petició de Txus Vidorreta. Pérez Pizarro i Fabio Fernández van acabar assenyalant falta abans de l’acció de tir sense donar per vàlida la cistella, en el que va acabar sent l’inici del fi amb el carro acabant d’anar pel pedregar. Perquè a l’acció següent Okoye va fallar un triple, i la resposta local va ser un 8-0 de parcial que va acabar desconnectant del tot el MoraBanc, i tirant per terra la bona feina que s’havia fet fins a llavors. Perquè encara que l’equip havia tingut mals moments durant el partit patint amb el rebot i les pèrdues, sempre va ser capaç de refer-se i enganxar-se al duel fins al moment dramàtic que va demostrar que, tot i la millora de l’equip, encara queda feina per fer en una plantilla que encara es mostra un pèl fràgil molt sovint.

Resten deu partits per acabar la temporada, i se n’han de guanyar quatre per seguir a la lliga ACB. I ara, visita a una altra pista difícil, la de l’UCAM. La part bona és que tot i que el MoraBanc no guanyi, els rivals tampoc ho fan i el descens segueix estant a dues victòries amb una jornada menys per disputar-se.