Atenent a la dita que, molts cops, el destí té els seus propis plans, l’FC Andorra va acabar la jornada en llocs de play-off i, paradoxalment, ho va fer després de no guanyar un partit que per mèrits l’hauria d’haver tingut a la butxaca. L’equip tricolor va traduir, per demèrit del Barakaldo i la seva derrota a Lasesarre davant el Celta Fortuna, un punt insípid que va acabar sent dolç davant un Arenteiro incòmode, d’aquells que no regalen ni l’aire que es respira (1-1). En un escenari on jugar a futbol era gairebé un acte de fe i la gespa de l’Estadi Nacional una trampa plena de mines, bonys, fang i un bot de pilota inexplicable, tocava picar pedra i Juanda, una benedicció en el desequilibri però ofuscat en la definició, va ser el primer a entendre-ho. El colombià, decisiu per la banda dreta, va ser el fil conductor d’un FC Andorra que, tot i no recollir els tres punts, va exhibir la versió més vertical, creativa, alliberada i convicent dels darrers mesos.