El VPC guanya el CRUC i acaba en el quart lloc (12-3)

Publicat per Redacció Encamp

Creat: Actualitzat:

El VPC femení va tancar la fase regular a la Divisió d’Honor Catalana amb una merescuda victòria davant el CRUC Cornellà per 12 a 3, en un partit definit als darrers instants amb un assaig i la transformació posterior de Miren Barciela, que va trencar el 5 a 3 que hi havia des del minut 16. Les noies de Jordi Fidalgo afrontaven el partit amb el bitllet per a les semifinals assegurat i amb alguna opció matemàtica d’acabar terceres, però la casuística necessària no es va complir i les tricolors es jugaran el 6 d’abril una plaça per la final a partit únic, al camp del rival més fort, el BUC de Barcelona. L’altra semifinal la jugaran el Saragossa i el CRUC.