Tercera derrota seguida del MoraBanc (96-84)

El MoraBanc Andorra ha perdut per 96-84 davant de La Laguna Tenerife sumant així la tercera derrota consecutiva. En un duel amb alts i baixos, els tricolors han estat dintre del partit en gairebé tot moment tot i no fer el seu millor joc, però un 8-0 de sortida a l’últim període, ha acabat condemnant al conjunt de Joan Plaza. La part positiva de tot plegat, si és que n’hi ha, és que les derrotes dels perseguidors deixen als tricolors encara amb dues victòries de marge sobre les posicions de descens, amb un partit menys per jugar-se.

Més enllà d’uns primers instants de partit igualats amb Okoye sostenint al MoraBanc (ha fet set dels nou primers punts de l’equip), el Tenerife ha començat a obrir forat aprofitant els pecats tricolors. La raó és que Joan Plaza avisava a la prèvia que s’havien de controlar les pèrdues, i sobretot ser forts en la lluita pel rebot, i ni una cosa ni l’altra, especialment la segona, ha permès als locals agafar una primera diferència de nou punts (18-9) que ha obligat el tècnic a aturar el partit. I ha semblat tenir efecte amb un 0-7 de parcial després de temps mort, i amb Doumbouya demostrant la seva qualitat després d’haver pres males decisions d’inici, fins a tancar el primer quart amb el 24-20 al marcador. El MoraBanc no estava del tot malament, però el Tenerife feia molt mal amb la societat Marcelinho-Shermadini, tornant a situar la diferència en nou punts (35-26), però un 0-9 de parcial ha permès als de Plaza empatar el duel (35-35). I el MoraBanc no s’ha quedat aquí. Un triple d’Evans ha situat als tricolors per primer cop per davant al marcador (41-42), i vuit punts seguits de Harding han deixat el duel 47-50 al descans.

Però de cop i volta, tot allò que el MoraBanc estava fent bé ha deixat de fer-ho a la represa, perdent pilotes, veient-se superats en la lluita pel rebot i amb un 1/5 en tirs de camp que el Tenerife ha aprofitat per castigar amb un 14-2 de sortida per tornar a igualar la màxima local de nou punts (61-52). El duel transitava en aquell tram complicat en què podia trencar-se en qualsevol moment tot i no passar mai dels nou punts de diferència, i el MoraBanc s’hi anava agafant com podia, fins que un nou parcial, ara de 0-9 amb els punts de Harding, Lammers i Chougkaz, han permès als tricolors situar-se a només un punt per tancar el tercer quart (70-69).

Tot estava per decidir, i d’un espectacular 2+1 d’Evans per obrir el quart que semblava ben clar i que situava als tricolors per davant, s’ha passat a un 6-0 parcial després de revistar l’Instant Replay que ha fet que els locals tornessin a obrir forat (76-69), obligant a Joan Plaza a aturar de nou el partit. Però sense gaire èxit, perquè lluny d’acostar-se, el MoraBanc ha vist com el Tenerife continuava obrint forat situant en 14 punts la màxima diferència (85-71) davant d’uns tricolors que curtcircuitaven i d’un tècnic tricolor que havia de demanar de nou temps mort perquè la ferida deixés de sagnar. Així i tot ja no hi havia res a fer, i el tram final no ha servit per a res més que certificar la derrota a Santa Cruz de Tenerife.

El MoraBanc tindrà ara una nova sortida lluny del país amb la visita a Múrcia per enfrontar-se dissabte a l’UCAM a les 18.00 hores.

FITXA TÈCNICA

LA LAGUNA TENERIFE 96: Huertas (16), Kramer (14), Scrubb (11), Doornekamp (9), Shermadini (22) -cinc inicial- Costa (6), Jaime F. (5), Abromaitis (8), Kostadinov (0), Sastre (3).

MORABANC ANDORRA 84: Evans (10), Harding (22), Okoye (11), Doumbouya (5), Lammers (7) -cinc inicial- Rafa Luz (3), Dos Anjos (12), Chumi O. (0), Chougkaz (10), Kuric (2).

PARCIALS: 24-20 (10’); 47-50 (20’); 70-69 (30’), 96-84 (40’).

ÀRBITRES: Emilio Pérez Pizarro, Fabio Fernández i Carlos Merino.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, 4.923 espectadors.