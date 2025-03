Sense excuses davant l’Arenteiro

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra rep aquest migdia l’Arenteiro a l’Estadi Nacional amb l’objectiu clar de sumar els tres punts i assolir una victòria que els acosti a les posicions de play-off. Els de Beto Company volen fer valer el factor camp, on acostumen a exhibir la millor versió, en un duel que no serà gens fàcil, tal com va admetre el tècnic tricolor: “El nostre objectiu és guanyar. La revenja pel partit de la primera volta no és la prioritat, sinó sumar tres punts”, va afirmar Company, tot recordant la dolorosa derrota a O Carballiño per 3 a 0: “Això no va de mereixements, sinó de gols. El nostre focus és fer un bon partit i guanyar”.