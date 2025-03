L'FC Andorra no passa de l'empat contra l'Arenteiro (1-1)

Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha sumat un insuficient punt a l'Estadi Nacional davant l'Arenteiro (1-1), en un partit on els tricolors han merescut la victòria i han estavellat fins a tres pilotes al pal. Tot i la dificultat per enllaçar accions en joc ras i curt pel lamentable estat de la gespa, l'equip de Beto Company ha estat el clar dominador del duel i l'empat no respon als mereixements i les necessitats d'un FC Andorra. Manu Nieto, de penal, ha avançat l'Andorra al minut 8 i el davanter andalús ha pogut fer el segon ambun xut que ha anat al pal, però l'Arenteiro ha empatat als 35' de joc amb un gol de Baselga, un empat a 1 amb el què s'ha anat a vestidors. De les botes de Juanda, un dels millors jugadors del partit, han sortit moltes de les osques dels tricolors i ja amb tot al camp, l'FC Andorra bolcat i tancant amb tres defenses, Lautaro ha estavellat al travesser un xut (87') i una vaselina (92') que han pogut significar el triomf. La propera jornada, el conjunt tricolor visitarà l'Stadium Gal per enfrontar-se al Real Unión d'Irún.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA, 1: Ratti, J. Clemente, Alende, Bombardó, Iván Rodríguez, Erik Morán, Sergio Molina, Villahermosa, Almpanis, Nieto i Juanda.

ARENTEIRO, 1: Diego García, Iano, Borge, Mangel, Jordan, Martín Solar, Tarsi, David Ferreiro, Enol, Baselga i Pascu.

CANVIS: Lautaro per Almpanis (65’); Trigueros per J. Clemente (71’); Luismi per Iván Rodríguez (85’); Álvaro Martín per Juanda (85’) -FC Andorra-; Simón Luca per Jordan (62’); Diori per Iano (62’); Adrián Cruz per Martín Solar (80’); Cuéllar per David Ferreiro (90’) - Arenteiro-.

GOLS: 1-0, Nieto, de penal (8’); 1-1, Baselga (35’)

ÀRBITRE: Alexandre Alemán Pérez (canari).

TARGETES: Groga a Juanda -FC Andorra-; Jordan, David Ferreiro, Simón Luca -Arenteiro-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 861 espectadors.