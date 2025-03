Créixer davant la dificultat

Després de la feridora derrota a casa contra el Barça i de sumar dues derrotes consecutives, el MoraBanc Andorra afronta un altre dels reptes més exigents de la temporada: visitar la pista de La Laguna Tenerife, un equip amb velocitat de creuer, que acumula vuit triomfs consecutius i que no perd al Pavelló Santiago Martín des del mes d’octubre. Tot i el context, l’equip tricolor arriba amb ganes de reivindicar-se i el tècnic, Joan Plaza, va comentar que “arribem bé al partit i crec que la plantilla ha entès el missatge”, en referència al toc d’atenció públic després del partit contra el Barça. L’entrenador català va reconèixer que l’equip encara té mecanismes “agafats amb fils”, sobretot en defensa, però es va mostrar optimista de cara al fet que el grup pugui “traslladar a la pista tot el que hem treballat aquests dies”.

La Laguna Tenerife-MoraBanc Andorra

“L’equip té encara mecanismes agafats amb fils, sobretot en defensa. Hem de ser més sòlids”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc



El Tenerife és un rival amb una identitat molt marcada i una plantilla plena de veterania i qualitat. “És un equip atípic perquè tenen jugadors que fa cinc o sis anys que juguen junts. Es coneixen molt bé, estan ben dirigits i tenen un entorn molt sa. Nosaltres no podem jugar al seu joc. Hem d’imposar el nostre”, va prioritzar un Plaza que va sostenir que una de les claus per tenir opcions serà minimitzar les pèrdues de pilota, un dels aspectes que més el preocupa: “Si volem competir, hem de mantenir-nos per sota de les 10 pilotes perdudes. Si no, regalem massa. També hem de ser més sòlids en el rebot defensiu”. Plaza no vol sentir a parlar de pressió ni d’excuses. Assegura que, amb ell a la banqueta, no es juga a perdre “ni al parxís” i que l’equip manté la il·lusió i el compromís per sumar victòries en qualsevol pista. “A la primera volta, contra aquests mateixos rivals, només vam guanyar un partit. Ara n’hem guanyat tres de sis. Estem en línia, però en volem més”. Així, el tècnic tricolor va subratllar que “no ens ha d’importar si el rival es diu Tenerife o té un altre nom. Si nosaltres som seriosos, valents i competitius, tindrem opcions de sumar la victòria”.