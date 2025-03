El camp de l’Espanyol podria acollir l’Andorra-Anglaterra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El RCDE Stadium podria acollir el partit entre Andorra i Anglaterra del 7 de juny i corresponent a la tercera jornada de la fase de classificació per al Mundial 2026. El camp de l’Espanyol és, a hores d’ara, l’alternativa més viable per la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per tal de traslladar el compromís contra els anglesos, la subcampiona d’Europa, i que havia de ser el plat fort de la inauguració del nou estadi d’Encamp. Després de la visita de la UEFA a les instal·lacions aquesta setmana, l’organisme va deixar clar que es necessitaven, almenys, dos mesos de marge per tenir el camp operatiu al cent per cent, per tal de realitzar totes les proves de logística pertinents, com per exemple les d’il·luminació i de seguretat. Davant la impossibilitat de complir amb aquest requisit, la FAF va fer la petició a tres clubs catalans –Espanyol, Girona i Barça– per poder traslladar el partit i la que sembla més factible, per diferents motius, és la de Cornellà el Prat. Un acord que s’espera que s’acabi de tancar definitivament aviat.