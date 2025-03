Vicky Jiménez, eliminada als quarts de final d’Antalya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva no va poder accedir a les semifinals del torneig W15 d’Antalya (Turquia) després de caure als quarts de final contra l’espanyola Leyre Romero en dos sets (6-1 i 6-0). L’andorrana, actual número 151 del rànquing mundial, no va trobar el seu millor joc, en cap moment es va sentir còmoda a la pista i no va tenir opcions davant Romero, una rival molt sòlida i número 157 del món, i contra la qual va caure amb contundència. Vicky es queda a Antalya per participar en un segon W35 que comença dilluns i posteriorment competirà a la Bisbal.