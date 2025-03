Arriba una nova edició de l’Open Andbank als Serradells

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Serradells acull una nova edició de l’Open Andbank, la competició de natació més destacada del calendari nacional. A deu setmanes dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, la cita tindrà un valor especial tant per als nedadors ja classificats com per als joves que encara aspiren a aconseguir la mínima. El director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana, ha destacat la rellevància d’aquesta prova en el camí cap als Jocs. “És una competició important per a tothom: per als que ja tenen la mínima, perquè poden testar les seves sensacions, i per als júniors, perquè és l’última oportunitat per aconseguir-la”, ha explicat.

Actualment, ja hi ha diversos nedadors amb plaça assegurada, però Maltrana confia d’ampliar la llista. “Crec que dos o tres júniors poden lluitar encara per fer la mínima.” La competició permetrà veure els millors del país competint a casa, com Kevin Teixeira o els germans Lomero.