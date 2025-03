Gina del Rio signa un Top 15 a Lahti

Gina del Rio va signar un Top 15 a l’esprint en estil patinador de la Copa del Món de Lahti (Finlàndia), després d’arribar als quarts de final. L’andorrana s’havia classificat per a les finals en ser 20a, a quarts era tercera i va finalitzar així la seva participació, en la 14a plaça, en no poder accedir a les semifinals. Malgrat tot, Del Rio tanca una temporada fantàstica amb una nova cursa entre les millors en el debut aquest any a la Copa del Món.

Per accedir a les finals calia estar entre les 30 millors a la classificació cronometrada. L’andorrana va assolir aquest objectiu amb un temps de 3’16”86, que li va atorgar la 20a posició, quedant a 5”81 segons de la millor marca, registrada per la italiana Federica Cassol (3’11”05). Als quarts de final, Del Rio va participar en el primer heat, compartint pista amb fondistes de primer nivell, com la finlandesa Jasmi Joensuu –segona a la classificació prèvia–, la noruega Kristine Stavaas Skistad (10a), les alemanyes Sofie Krehl (27a) i Laura Gimmler (28a), i la letona Mariel Merlii Pulles (29a). En una cursa tàctica, l’andorrana va començar en posicions del darrere, però va anar remuntant progressivament, destacant especialment en els metres finals, en què va aconseguir superar diverses rivals per acabar tercera amb un temps de 3’09”28. Tot i aquest bon registre, no va ser suficient per passar a les semifinals com a lucky loser, ja que altres sèries van ser més ràpides, com el 3’07”79 de Jasmin Kahara –tercera de la seva sèrie– o el 3’08”10 de Julie Myhre –tercera a la seva. Del Rio arribava a Lahti amb confiança, després d’haver fet una gran actuació a Tallinn dies abans, on va acabar quarta en la prova d’esprint estil patinador. Aquesta temporada també ha brillat al Campionat del Món de Trondheim, on va aconseguir entrar al Top 10 –10a– en la mateixa modalitat. La fondista va explicar que “estem molt contents amb el resultat. He acabat 20a a la classificació i després he pogut córrer els quarts de final. Tot i que no he pogut aplicar l’estratègia que volia –anar ràpid des del començament– perquè m’he quedat enganxada amb una altra corredora a la pujada, he pogut recuperar posicions i acabar tercera. Estic satisfeta amb aquest bon final de cursa i per poder tancar la temporada dins del Top 15 de la Copa del Món”.

TRIOMF DE CLÀUDIA GARCIA

D’altra banda, en esquí alpí, ahir es va disputar a Alpe di Pampeago (Itàlia) el primer gegant National Junior Race (NJR) amb victòria de Clàudia Garcia. L’andorrana es va imposar amb un crono final d’1’57”02, deixant la segona classificada, la italiana Francesca Semprebon, a 1”23, i la tercera, la també italiana Alessandra di Sabatino, a 1”82. A més, Íria Medina va ser 14a a l’eslàlom de Pozza di Fassa.

CLASSIFICACIÓ

ESPRINT COPA DEL MÓN

1. Coletta Rydzek 3’05’’64

2. Kristine Stavaas Skistad 3’05’’85

3. Nadine Faehndrich 3’06’’02

4. Johanna Hagstroem 3’06’’15

5. Mathilde Myhrvold 3’06’’35

14. Gina del Rio 3’09’’28