Chougkaz creu que té la lliçó contra el Barça apresa

Després de la dura derrota contra el Barça i amb el partit contra La Laguna Tenerife a l’horitzó, Nikos Chougkaz va reflexionar al voltant de les lliçons que la plantilla del MoraBanc en pot extreure. Segons l’ala-pivot, l’equip no va començar amb la intensitat necessària, especialment en defensa, i això va permetre als blaugranes agafar confiança i anotar amb massa facilitat des del primer moment. “Si deixes que equips com el Barcelona comencin tan forts, és molt difícil aturar-los”, va afirmar. Sobre el Tenerife, Chougkaz va comentar que “està en un gran moment de forma i ho està fent molt bé tant a la Lliga com a la Champions”. Amb tot, es va mostrar optimista: “Ja hem demostrat que podem competir contra qualsevol equip i volem guanyar.”