La selecció cau contra Letònia en l'estrena del Premundial (0-1)

Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

La selecció ha perdut a l'Estadi Nacional davant Letònia per 0 a 1, en el primer partit de la fase de classificació per al Mundial 2026. Tot i la derrota, el grup de Koldo ha opositat als punts i al gol, sobretot a la segona part on ha enfocat més d'un cop Zviedris, però li ha falta encert i un pèl de convicció per aconseguir batre el porter letó. L'equip de Paolo Nicolato, sense fer res de l'altre món, n'ha tingut prou amb un gol de cap de Dario Sits al minut 58 per sumar els tres punts. El segon compromís dels tricolors al Premundial arriba dilluns a Tirana, en un enfrontament davant Albània.

ANDORRA, 0: Iker Álvarez, Biel Borra, Christian García, Ian Oliveira, Max Llovera, Cervós, Babot, Marc Pujol, Berto, Joao Teixeira i Aron Rodrigo

LETÒNIA, 1: Zviedris, Savalnieks, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks, Saveljevs, Melniks, Gutkovskis, J. Ikaunieks i Zelenkovs

CANVIS: Marc Vales per Joao Teixeira (56’); Moi San Nicolás per Marc Pujol (56’); Cucu per Aron (64’); Víctor Bernat per Babot (85’) i Marc Rebés per Biel Borra (85’) -Andorra-; Sits per Melniks (46’); Krollis per Gutkovskis (73’); Jagodiskis per Ciganiks (90’) -Letònia-.

GOLS: 0-1, Sits (58’)

ÀRBITRE: Giorgi Kruashvili (Geòrgia).

TARGETES: Groga a Sits i Cernomordijs -Letònia-.

ESTADI: Estadi Nacional, amb 957 espectadors.