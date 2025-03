Lucas Pagès abandona la temporada per lesió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Lucas Pagès, esquiador de telemark, tanca la temporada per una lesió que va patir dimecres a la primera cuesa dels Mundials, a la mànega de l'esprint. L'esquiador va patir un cop al cap que no el va deixar competir a la segona baixada perquè es va activar el protocol de la Fis per commoció, segons ha informat la Federació Andorrana d'Esquí. "Necessito anar amb molt de compte durant, mínim, un mes", ha explicat Pagès, que ja treballa per recuperar-se "de la millor manera possible" i tornar "més fort encara".