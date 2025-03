Letònia, el primer escull de la selecció

La selecció treu aquest vespre el precinte a una nova fase de classificació, la del Mundial del 2026, i rep Letònia a les 20.45 hores a l’Estadi Nacional. Un partit que, a més de significar una bona oportunitat per créixer i intentar començar puntuant, serà especial per als tricolors, ja que serà l’últim que el grup de Koldo Álvarez disputarà al feu de la Baixada del Molí, abans del trasllat al nou camp d’Encamp i la inauguració al juny davant l’Anglaterra de Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden i companyia.

El d’avui serà el sisè enfrontament amb Letònia dels darrers anys. El combinat letó, ara dirigit per l’italià Paolo Nicolato, s’ha convertit en sospitós habitual i ha visitat amb freqüència el Nacional, amb l’enfrotament del novembre del 2022 (1-1 amb gol de Berto) com a darrer precedent. El seleccionador tricolor va explicar que “l’inici d’una nova etapa sempre genera il·lusió. Tenim un bon equilibri entre jugadors joves i experimentats, i això ens pot donar bons resultats. Hem de ser capaços de mantenir aquest esperit i treballar junts”. Koldo va exposar del rival, de Letònia, que té molta qualitat individual, com Ciganiks, Savanieks, Krolis o Ikaunieks, “domina molts registres”, i va assenyalar la importància de minimitzar els errors en defensa, aprofitar les oportunitats en atac “i poder aconseguir marcar, que és un aspecte que ens va faltar en l’anterior fase i ens pot donar un punt de competitivitat. Volem puntuar i tot el que sigui fer-ho seria positiu, sabent la dificultat que té el partit”. A més, va destacar que “l’afició ens ajuda molt i això ens fa sentir més forts a casa”.

Sobre Letònia i el partit, el capità, Marc Pujol, va comentar que “jugant a casa intentarem guanyar. Sabem que Letònia és un rival difícil i que ara mateix està a un nivell per sobre del nostre, però tenim les nostres armes. Creiem que sabem com fer-los mal i com defensar-nos per evitar que ens generin perill”. El veterà futbolista tricolor, amb 42 anys, podria afrontar la darrera fase de la seva carrera, però va deixar clar que no pensa en aquesta possibilitat i que encara té corda: “Em trobo bé. Sento que les cames encara em funcionen i el cap també. No penso gaire més enllà de cada entrenament i partit.” Pujol va reconèixer que “sí, ens hem creuat moltes vegades amb Letònia, ens coneixem bé i, tot i que sempre hi ha variacions, també coneixem la seva manera de jugar”. En aquest sentit, el migcampista de l’Atlètic Escaldes va afegir que “Letònia serà un rival molt difícil. Tenen jugadors que poden jugar de manera combinativa o directa. A més, tenen joves que estan entrant amb força i que aporten un altre ritme”.

alineació