Gina del Rio tanca el curs amb l’esprint de Lahti

Gina del Rio no s’atura. L’andorrana arriba a l’última batalla de la temporada carregada de confiança després del gran paper que va firmar dimecres a Tallinn (Estònia), on va ser quarta a l’esprint skating de la Copa del Món. Un resultat de prestigi que la impulsa directament cap a Lahti (Finlàndia), on avui afrontarà un altre esprint, l’últim de la seva temporada.

L’acció arrencarà a les 15.00 h amb les qualificacions, on Del Rio lluirà el dorsal 33 i buscarà classificar-se entre les 30 millors per accedir a les finals, programades per a les 17.30 h. Tocarà batallar contra les millors, però la motivació és màxima. Tallinn va ser una demostració de caràcter, amb l’andorrana colant-se entre les finalistes amb el 15è millor temps, i a partir d’aquí va exhibir el seu instint competitiu: segona en quarts, segona en semifinals i una final lluitada fins a l’últim alè per acabar quarta, fregant el podi i mostrant que pot estar a l’elit. Ara, a Lahti, arriba l’últim ball. L’última oportunitat per a Del Rio per acabar la temporada amb les millors sensacions en aquesta especialitat, l’esprint, que ja esdevé un fetitxe per a l’andorrana.