Gina del Rio acaba quinzena a la Copa del Món de Lahti

Gina del Rio tanca la seva temporada amb una quinzena posició en el seu debut a la Copa del Món de Lahti. L'esquiadora andorrana ha arribat als quarts de final, classificant-se entre les 30 millores en crono, amb un temps de 3.16.86. A la següent ronda, del Rio ha quedat tercera amb un temps de 3.09.28, que no ha estat suficient per accedir a les semifinals. "Estem contents amb el resultat perquè hem fet 20ens a la classificació", ha declarat l'esquiadora. "Als quarts no he pogut aplicar l'estratègia que volia", ha explicat, afegint que ha acabat "contenta per fer un bon 'finish'.