Els clubs podran ser S.A. sense haver de competir fora

Govern aposta per obrir la porta a qualsevol club que ho desitgi i compleixi els requisits per constituir-se com a societat anònima d’objecte esportiu (SAOE). Fins ara, i atenent la Llei de l’Esport aprovada el 2018, només ho podien fer les entitats que competien en lligues estrangeres, com és el cas del BC MoraBanc Andorra i l’FC Andorra, tot i que recentment també es va constituir l’Inter Escaldes. Així, obrir el ventall als clubs del país per tal que puguin esdevenir una SAOE és una de les novetats principals que exposa el projecte de llei de la modificació de la Llei de l’Esport, que va ser presentat ahir a l’edifici administratiu.

D’aquesta manera, i “tenint en compte la tendència a la professionalització de l’esport observada en els darrers anys”, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va assegurar també que, amb aquesta actualització, “es potencia a través de les modificacions que les entitats esportives i, en particular, les SAOE promoguin i incentivin l’esport de base, que és l’essència del futur de l’esport al nostre país”. D’altra banda, els articles de la llei modificats també recullen i reforcen el compromís amb la lluita contra el dopatge i continuar fomentant la igualtat de gènere en l’esport. Concretament, el projecte de llei introdueix modificacions per garantir una composició equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern del Comitè Olímpic Andorrà, el Comitè Paralímpic Andorrà, la Fundació de l’Esport i de les federacions esportives. Un altre dels canvis és la inclusió com a criteri per a l’atorgament de subvencions a les federacions esportives la promoció de l’esport de base, amb l’objectiu, segons va explicar el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, “de garantir el foment de l’esport entre els més joves, tenint en compte el seu rol transcendental per a l’impuls de la pràctica esportiva nacional i per al desenvolupament integral de la població juvenil”. També en l’àmbit de la infància, la modificació de la llei inclou l’obligació de les entitats esportives d’implementar mecanismes per prevenir i detectar situacions que puguin afectar la protecció dels infants i adolescents en l’àmbit esportiu. Així, hauran de nomenar un delegat de protecció en cada entitat esportiva, “per garantir que aquests mecanismes s’apliquin correctament, i prevenir contextos en què els infants i els adolescents es trobin en situació de vulnerabilitat”, va asseverar Cabanes.

LLUITA ANTIDOPATGE

Pel que fa a la lluita contra el dopatge, el text adapta la legislació andorrana als estàndards internacionals i enforteix la regulació sobre l’Agència Andorrana Antidopatge a la Llei de l’Esport. També recull la cooperació entre organismes pel que fa a l’intercanvi de dades i s’incorpora com a infracció la dissuasió d’informar les autoritats d’una infracció en matèria d’antidopatge, seguint les recomanacions en la matèria dels òrgans internacionals. Finalment, i, per altra banda, amb la voluntat d’homologar les titulacions en l’àmbit de l’esport, el projecte de llei actualitza la nomenclatura quant al marc andorrà de qualificacions esportives (MAQES) i aclareix la regulació de totes les formacions esportives.

CLAUS

1. ACTUALITZACIÓ

Govern assegura que amb les modificacions es trobarà una llei més moderna i adaptada a les necessitats actuals dels actors dins del sector esportiu.

2. POTENCIAR LA BASE

El projecte de llei de modificació també exposa més transparència, protecció i impuls de l’esport de base, un aspecte que des de l’executiu s’ha volgut reforçar.

3. DOPATGE

Compromís amb la lluita contra el dopatge i s’incorpora com a infracció la dissuasió d’informar les autoritats d’una infracció en matèria d’antidopatge.