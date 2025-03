La delegació dels Special Olympics s'emporta set medalles als Jocs de Torí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per Creand Fundació, s’ha endut set medalles als Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics, que van tenir lloc a la localitat italiana de Torí del 8 al 15 de març. L'equip s'ha endut un or, dues plates i quatre bronzes en diverses modalitats de l'esquí alpí. La delegació, que va estar composta per 4 esportistes, l’Àlex Francés Castellà, el Sergi Cuberes Solà, la Sandra Carvalho Grilho i la Paula Espineta Aria, va competir amb més de 1.500 atletes de 102 delegacions, que van participar en 8 disciplines en nom de l’esport i de la inclusió.

La medalla d'or se la va emportar Àlex Francés en la modalitat de súper gegant, qui també va aconseguir una plata a l'eslàlom. Sergi Cuberes va portar una plata de l'eslàlom i un bronze al súper gegant, mentre que Paula Espineta també va aconseguir una medalla de bronze al súper gegant. Finalment, Sandra Carvalho es va endur dues medalles de bronze en la modalitat de súper gegant i gegant.

El director nacional de la federació esportiva Special Olympics Andorra, José Antonio Pérez, creu que "la participació d’Andorra en aquest esdeveniment esportiu a escala mundial ha estat una experiència molt gratificant i el rendiment que el grup ha assolit ha sigut excel·lent. El seu treball en equip ha estat fonamental per aconseguir aquests grans resultats, impossibles sense l’esforç del dia a dia dels entrenadors. Més enllà dels èxits esportius, que tenen un gran valor, el veritablement enriquidor és compartir moments amb tot l’equip i permetre que les noves incorporacions experimentin l’esperit Special que es viu en uns Jocs Mundials com aquests".