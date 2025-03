Xavi Cornella acaba 44è a l’eslàlom de Norefjell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Copa d’Europa d’eslàlom a Norefjell (Noruega) va tenir Xavier Cornella com a millor andorrà, amb el 44è lloc final. L’esquiador, que sortia amb el dorsal 79, va fer el 58è temps a la primera mànega amb +4”05, mentre que a la segona va ser el 43è i va finalitzar 44è a +5”89 del vencedor, l’austríac Simon Rueland (1’41”52). L’altre andorrà, Àlex Rius, amb el dorsal 80, per la seva part, feia el 63è temps a la primera, a 0”29 d’entrar entre els 60 i tenir accés a la segona, i a 4”39 del millor registre. Avui tindrà lloc un eslàlom de la Copa d’Europa a la mateixa estació. D’altra banda, a Glungezer (Àustria), Bartumeu Gabriel va ser l’únic competidor de la FAE. L’esportista andorrà, però, no va poder completar la segona mànega de l’eslàlom, després que a la primera mànega marqués el tercer millor temps amb +0”55 respecte a l’esquiador més ràpid.

Finalment, a l’estació de Pozza di Fassa (Itàlia) s’està celebrant el Nacional d’Estònia i també hi va haver participació andorrana, en aquest cas femenina. A la cursa de gegant, Íria Medina i Clàudia Garcia no van poder finalitzar la primera mànega.