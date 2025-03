El Trofeu Santa Eulàlia abaixa el teló amb més d’un centenar de participants

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Trofeu Santa Eulàlia de natació, de categoria Master, ha tancat la quarta edició a les instal·lacions del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp consolidant el format. La prova, inscrita a la Lliga Catalana de Masters, ha aglutinat un total de 118 participants de diversos clubs catalans i del país. “La parròquia vol apostar perquè la gent gran faci esport i referma el seu compromís amb la natació”, va destacar el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot. Per la seva banda, Estela Montejo, nedadora Master de la Federació Andorrana de Natació (FAN), va comentar l’increment de nivell de la prova i que “fer marques en alçada és un plus afegit”. A més, el nedador Master de la federació Gerard Valdrich va afegir que “el que és important és que la gent vingui a Andorra a nedar, conegui el país i que hi hagi ambient a la piscina com el que hi ha hagut durant tot el torneig”.