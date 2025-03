Test positiu de pretemporada de Joan Vinyes júnior al circuit del Jarama

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Joan Vinyes júnior es va estrenar amb el Toyota GR86 Circuit Pack en un test organitzat per Toyota Espanya al circuit del Jarama. Aquesta jornada va ser especial per al jove pilot andorrà, ja que era la primera experiència amb aquest vehicle i també la primera vegada que rodava en aquest circuit. Durant la sessió, Vinyes Jr. es va dedicar a adaptar-se al nou cotxe i conèixer les característiques del traçat, comptant amb l’assessorament del seu pare, Joan Vinyes. La seva adaptació va ser ràpida, amb una millora progressiva dels temps per volta, tot i ser la primera experiència amb un cotxe de competició de tracció posterior. El balanç de la jornada va ser molt positiu i l’equip afronta la temporada amb optimisme. El debut oficial de Vinyes Jr. a la GR Cup Spain serà el 29 i 30 de març al circuit de Motorland (Aragó), en la primera de les sis curses del certamen.