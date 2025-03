La sub 21 juga avui contra Gal·les a València

Publicat per Redacció Oliva (València)

La selecció sub 21 té programats dos partits amistosos durant l’estada que els nois d’Eloy Casals realitzaran a les instal·lacions de l’Oliva Nova Sports Center, a València. El primer assaig serà avui contra Gal·les i el segon, diumenge contra Bèlgica, i Casals ha convocat per a aquests dos partits 18 jugadors, amb Marc de Castro i Adrià Cornella com a porters; Guillem Acosta, Marc Rodríguez Gelabert, Àlex Cornella, Pere Simonet, Gerard Sánchez i Dani de Sa com a defenses; Daniel Bienert, Marc Torné, Yèdid Santaella, Nil Linares, Nelson Mendes i Gerard Estrada com a migcampistes, i Haroun Dchar, Gerard Solà, Ivan Rodríguez i Jan Rodríguez com a davanters.