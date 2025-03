Millorar números a fora, l’assignatura pendent

La plantilla de l’FC Andorra és conscient que cal millorar els registres fora de l’Estadi Nacional si es vol complir l’objectiu de classificar-se per disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió. L’empat de la jornada passada a Urritxe, contra l’Amorebieta, va deixar un regust agredolç perquè, tot i que encara queda molta lliga, el grup és conscient que són partits que s’han d’assegurar per no perdre pistonada respecte a la zona noble.

“Contra l’Arenteiro, a casa, és una bona oportunitat per guanyar i allunyar un rival directe”

Ivan Rodríguez, Lateral de l’FC Andorra





El mateix plantejament es presenta diumenge a casa davant l’Arenteiro, un rival directe, on l’equip de Beto Company sí que acostuma a mostrar la millor versió. De fet, l’FC Andorra és el segon millor equip de la categoria a casa, amb 29 punts, i el lateral esquerre de l’equip tricolor Iván Rodríguez va explicar que el partit contra l’equip d’O Carballiño “és una bona oportunitat per guanyar i estar més a dalt. Si guanyem aquest partit amb un rival directe com és l’Arenteiro, l’allunyes més i seria una molt bona oportunitat per entrar al play-off”. El jove jugador, que té la confiança del cos tècnic, va afegir que “fa dues jornades que estem a un punt per entrar i potser ens falta aquest puntet per veure’ns a dins, i això també farà guanyar confiança a l’equip”. Rodríguez va assegurar que “si continuem amb la bona ratxa a casa i fora de casa aconseguim aquest punt de millora de començar bé els partits i jugar com la segona part d’Amorebieta, per exemple, crec que el play-off el tenim”.