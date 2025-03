Més d’un milió i mig per al MoraBanc i l’FC Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell de ministres va aprovar les ajudes a l’esport professional per al 2025, destinades al MoraBanc i l’FC Andorra. El MoraBanc rebrà 1.150.000 euros per la seva participació en la Lliga Endesa, el mateix import que l’any anterior i, per la seva banda, l’FCA rebrà 500.000 euros per la presència a Primera RFEF, també la mateixa quantitat que el 2024. Les ajudes es justifiquen per l’interès que suposa la presència d’aquests equips a l’elit.