El ministeri d'Esports ha ampliat el ventall de les Societats Anònimes amb Objecte Esportiu (SAOE) a tots els clubs que ho desitgin i ja no serà exclusiu a aquelles entitats que competeixen en lligues estrangeres. Aquesta és una de les modificacions que s'han introduït a la Llei de l'Esport i que han estat presentades aquest dijous. Així, a banda del MoraBanc Andorra, l'FC Andorra i més recentment l'Inter Escaldes, qualsevol club que compleixi amb els requisits i que així ho sol·liciti podrà convertir-se en societat anònima. També, en una altre de les modificacions de la llei i corresponent a l'apartat de la lluita contra el dopatge, s'ha incorporat com a infracció la dissuasió d'informar a les autoritats d'una una infracció em matèria antidopatge. És a dir, tenir una informació en aquest sentit i no traslladar-la a les autoritats pot ser igualment castigada segons la normativa.