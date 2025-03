Gina del Rio acaba quarta a la Copa del món de Tallinn

Gina del Rio continua fent història i escrivint el seu nom amb majúscules a l’esquí de fons andorrà. A Tallinn, a la Copa del Món, l’andorrana va ser quarta a la cursa esprint skating i va aconseguir una fita inèdita: el millor resultat d’un esportista del país en la màxima competició mundial. Una actuació per emmarcar, un resultat que parla d’ambició, talent i una progressió meteòrica en la seva primera temporada en aquest escenari d’elit, assaborint la Copa del Món.

I no va ser casualitat. Del Rio, de només 21 anys, va avançar ronda rere ronda amb autoritat, sense complexos i plantant cara a les millors del món. Va passar les qualificacions amb el 15è millor temps –passaven les 30 millors–, a sis segons i mig de la més ràpida, la suïssa Nadine Faehndrich, amb 2’40”27, que va ser, a més, la vencedora final de la prova. Als quarts de final, l’andorrana va assolir la segona plaça per entrar a semifinals i es classificava juntament amb la sueca Johanna Hagstroem, superant l’alemanya Laura Gimmler, la suïssa Alina Meier, la noruega Elena Rise Johnsen i la nord-americana Sammy Smith. A les semifinals, Del Rio també aconseguia controlar la cursa, fins al punt de superar la finlandesa Jasmi Joensuu en l’última baixada, que era segona, per ocupar la posició que li permetia entrar a la final. Guanyava aquesta sèrie la suïssa Nadine Faehndrich, tercera era Joensuu, quarta l’alemanya Coletta Rydzek, cinquena la sueca Johanna Hagstroem i sisena la txeca Katerina Janatova. I per la porta gran, la fondista de la FAE va entrar a la final. Una final que va gestionar de forma excel·lent i on va acabar en el quart lloc després de lluitar de tu a tu contra les millors del planeta. Tot i que estava en la lluita pel podi, al final va perdre pistonada i va acabar quarta, amb un crono de 2’46”56, a 4”19 segons de la guanyadora, la suïssa Nadine Faehndrich que va marcar 2’42”37. Segona va ser la sueca Maja Dahlqvist (2’43”55) i tercera va acabar la nord-americana Julia Kern amb un crono de 2’43”56. La final la van completar l’alemanya Coletta Rydzek, cinquena, amb un temps de 2’50”79, i la finlandesa Jasmi Jouensuu, sisena, amb un registre de 2’52”79.

El quart lloc de Gina del Rio suposa el seu millor resultat en una Copa del Món, i el millor d’un esportista andorrà en una cita del circuit mundial d’esquí de fons. Fins ara, el privilegi era d’Irineu Esteve, que va ser cinquè aquest curs a la pujada final del Tour de Ski a Val di Fiemme, als 10 km mass start.

CLASSIFICACIÓ

CURSA ESPRINT

1. Nadine Faehndrich (SUÏ) 2’42’’37

2. Maja Dahlqvist (SUE) 2’43’’35

3. Júlia Kern (EUA) 2’43’’67

4. Gina del Rio (AND) 2’46”56’

5. Coletta Rydzek (ALE) 2’50’’79