Cinc novetats a la selecció per rebre demà Letònia

La selecció enceta demà una nova fase de classificació, la del Mundial del 2026, que s’ha de disputar als Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb el primer repte a l’Estadi Nacional. El combinat de Letònia, amb qui Andorra ja s’ha vist les cares vuit vegades en els darrers nou anys, serà el rival de l’equip de Koldo Álvarez per obrir un Premundial d’allò més exigent per als tricolors.

La llista del seleccionador tricolor per a aquesta finestra i un doble enfrontament –Andorra juga dilluns també a Albània– inclou cinc novetats respecte a la darrera nòmina de convocats, la corresponent als dos darrers partits que la selecció va jugar per tancar la Nations League el novembre passat. Així, tornen a la llista Marc Rebés i Marc Vales, com a novetats principals, Pau Babot, Hugo Ferreira i Víctor Bernat, i són baixa respecte d’aquella concentració contra Moldàvia i Malta Adri da Cunha, Joel Guillén, Eric de las Heras, Eric Vales, Izan i Aaron Sánchez. El de Letònia, a més, serà el darrer partit de la selecció a l’Estadi Nacional.