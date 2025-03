Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a la segona ronda del torneig WTA 125 d’Antalya (Turquia), després de superar la local Deniz Dilek per 6 a 3 i 6 a 0. La tennista del Principat reapareixia després d’estar unes setmanes fora de competició per lesió i no va tenir problemes per superar la número 1.131 del món, que té tot just 17 anys. Ara es veurà les cares amb la suïssa Jil Teichmann, número 96 del món.