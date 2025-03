Sanció momentània

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha entrat a l’última actualització de la llista de clubs morosos de la FIFA, fet que li suposa que no podrà fitxar jugadors fins que no resolgui aquest deute. El titular és cridaner, però la realitat és que es tracta d’un tema administratiu que ni de bon tros farà que l’equip no pugui reforçar-se, ja sigui a Primera RFEF o a Segona Divisió, i la tranquil·litat a l’entitat és total. El cas en concret té a veure amb el fet que han canviat les condicions de pagament d’un fitxatge que van realitzar els tricolors, però com que encara no s’han dipositat els contractes actualitzats (ja s’estan redactant, però és un tema farragós), consta que l’FC Andorra ha comès un impagament.