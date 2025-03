Del Rio torna a la Copa del Món amb un esprint a Tallinn

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Gina del Rio torna a la Copa del Món absoluta d’esquí de fons i disputarà aquesta tarda l’esprint corresponent a la cita de Tallinn, a Estònia. Després de participar diumenge als 10 quilòmetres individuals a Oslo, la fondista participarà en un esprint en estil patinador, en la que és la seva especialitat, tal com va quedar demostrat al Mundial de l’any passat, on va ser desena en la seva primera experiència absoluta en un Campionat del Món. A més, va penjar-se la plata al Mundial sub 23 i ha estat 28a i 39a als dos esprints de la Copa del Món que ha disputat aquesta temporada.

La prova s’iniciarà a les 15.30 amb les qualificacions, i Gina del Rio arrencarà amb el dorsal 32 (la seva sortida està prevista a les 15.38 hores). En cas d’aconseguir un dels 30 millors temps, l’esquiadora passarà a les eliminatòries, que estan programades a partir de les 18.00 hores.

Gairebé sense temps per refer-se d’aquest esprint d’avui a Tallinn, Del Rio es desplaçarà cap a Finlàndia, concretament a Lathi, on divendres tancarà la temporada amb un nou esprint del circuit mundial.